أكّد الكاتب الرياضي طارق النوفل، مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الشباب، أن هناك حقائق خطيرة سيتم الكشف عنها، خلال الفترة المقبلة، بشأن أزمة الحارس الدولي في نادي الشباب، محمد العويس، وتغيّبه عن تدريبات فريقه طوال الأيام الماضية بعد توقيعه للنادي الأهلي، مشددًا على أن شيخ الأندية لن يمرّر الأسلوب المخالف لأبجديات القيم الأخلاقية.
وقال النوفل في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “الشباب قضيته ليست توقيع العويس مع غيره، فقد خرج غيره العشرات، ولكن الشباب لم ولن يمرّر الأسلوب المخالف لأبجديات القيم الاخلاقية بإخفاء لاعبهم”.
وتابع: “في القريب، سيزلزل الشباب الوسط الرياضي بحقائق من العيار الثقيل تثبت ارتكاب الأهلي مخالفات تدينه في قضية العويس، بشرط أن يطبّق (القانون)!”.
واختتم بقوله: “اللاعب غادر أم استمر، الكيان الشبابي لا يؤخذ غدر بهذه الطريقة المعيبة بحق رياضة تنشد العودة لأمجادها الذهبية.. الأمل بالله، ثم بإحقاق الحق”.
وكانت لجنة الاحتراف قد أبطلت اتفاقية انتقال محمد العويس للنادي الأهلي مع نادي الشباب، وأكّدت اللجنة -في بيانها- أن الاتفاقية التي تم بموجبها توقيع الحارس الشبابي للنادي الأهلي باطلة، حيث تم توقيع العقد بين مدير الاحتراف بالنادي الأهلي حسين بامعوضه، ومدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي.
ولم يتّضح للّجنة وجود تفويض من إدارة نادي الشباب لمدير الاحتراف ماجد المرزوقي بتوقيع العقد، حيث تمّت مخاطبة اللجنة لنادي الشباب، وجاء الرد من نادي الشباب بعدم تفويضها نهائيًا للمرزوقي من أجل توقيع عقد الانتقال بين نادي الشباب والنادي الأهلي.وفق “أخبار 24”.
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