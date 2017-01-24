احتل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السوري عمر السومة المركز السابع في قائمة أفضل 100 لاعب آسيوي في العام الماضي 2016، وذلك حسب موقع SFGTop100 البريطاني والذي يهتم بمتابعة ورصد أفضل اللاعبين في كل قارة.
ولم تعلن حتى الآن بقية المراكز من الأول وحتى السادس، حيث بدأ في الرصد من الأعلى إلى الأسفل من خلال تسمية صاحب الرقم 100 نزولا إلى الأول.
واقتحم القائمة الملعنة حتى الآن 8 لاعبين في الدوري السعودي فبعد السومة صاحب المركز الأفضل، جاء لاعب خط وسط فريق الهلال الدولي نواف العابد في المركز الـ15، ولاعب وسط الاتحاد الدولي فهد المولد في المركز الـ17، ولاعب وسط الأهلي العراقي الدولي سعد الأمير في المركز الـ25، وقائد فريق الأهلي الدولي تيسير الجاسم في المركز الـ33، ولاعب الهلال الدولي عبدالمجيد الرويلي في المركز الـ45، وزميله في الهلال أسامة هوساوي في المركز الـ55، فيما جاء لاعب النصر الدولي يحيى الشهري في المركز الـ72، وأخيرا حل لاعب الهلال السابق والعين الإماراتي حاليا ناصر الشمراني في المركز الـ86.وفق “مكة”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج