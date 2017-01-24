كشفت مصادر بأن إدارة النادي الأهلي تقدَّمت بعرض مغرٍ لإدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل لشراء ما تبقى من عقد اللاعب محمد كنو لاعب المحور بالاتفاق.
وأشارت “المدينة” بأن العرض وصل إلى انتقال ثلاثة لاعبين من الأهلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير فيما اختتم المصدر بأن إدارة الاتفاق لم تمانع بذلك، فيما تنتظر رد اللاعب محمد كنو على العرض الأهلاوي الكبير بعد أن رفض مسبقًا تجديد عقده مع ناديه الاتفاق.
الجدير بالذكر بأن اللاعب محمد كنو سبق أن انهالت عليه العروض من عدة أندية أبرزها نادي الهلال الذي يسعى إلى ضم اللاعب الفترة المقبلة.
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