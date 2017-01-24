تلقت إدارة النادي الأهلي خطاباً رسمياً من نظيرتها في نادي القادسية تطلب من خلاله استعارة اللاعب ريان الموسى حتى نهاية الموسم الحالي ، ويأتي هذا الاهتمام باللاعب بعد فشل صفقة استعارة لاعب محور نادي الاتحاد قصي الخيبري وذلك بعد الاختلاف الذي حدث بينهما .
ومن المؤكد أن تقوم إدارة النادي الأهلي بقبول طلب الإعارة من عدمه وذلك بعد أن كان السيد كرستيان جروس أتاح للاعب ريان الموسى باب الإعارة لأي نادي يرغب في ضمه خلال الفترة القادمة وذلك لمحاولة مشاركته كلاعب أساسي بدلاً من وجوده الدائم في دكة الاحتياط في الأهلي .وفق “أخبار 24”.
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