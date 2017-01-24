أكد المحلل التحكيمي عبدالعزيز الكثيري , أنّه كان من المفترض على حكم مباراة الهلال والوحدة إشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب الهلال ميليسي ومن ثم طرده ,في اللقاء الذي نجح فيه الزعيم التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين في لقاءهما ضمن دور الـ 16 من المسابقة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .
وقال “الكثيري” عبر إذاعة يو اف ام بـ”تويتر”:”قرار الحكم بإحتساب ركلة جزاء لـ الهلال صحيح لوجود تدخل من قبل لاعب الوحدة.”
وأتمّ :”تم زيادة عدد الطواقم التحكيمية الاجنبية لكل نادي من 5 إلى 8 حكام اجانب في بطولتي دوري جميل أو كأس_الملك.”.وفق “أخبار 24”.
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