تدرس إدارة نادي الاتحاد جدولة أكثر من 35 مليون ريال عبارة عن مستحقات لمحترفين ومدربين سابقين بالنادي، واتفقت الإدارة برئاسة المهندس حاتم باعشن مع المحامي الإسباني خوان كرسبو على التواصل مع الأطراف المعنية والعرض عليهم تسليم جزء من مستحقاتهم وجدولة الجزء المتبقي مقابل سحب القضايا المرفوعة على النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتم تحديد بعض الأسماء للعمل عليها بصفة عاجلة.
على الصعيد الميداني استدعى المدير الفني للفريقي الأول لكرة القدم التشيلي خوزيه سييرا ثلاثي الأولمبي لاعبي الوسط حسين الحلواني وعمار النجار والمهاجم معن الحذيفي للوقوف على مستوياتهم قبل الاستعانة بهم لسد النقص الذي يعاني منه الفريق.
من جانبه تراجع لاعب الوسط قصي الخيبري عن إتمام إعارته لنادي القادسية بسبب ظروف عائلية تحول دون وجوده في مدينة الخبر خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك تعاقدت إدارة نادي الاتحاد مع الأمريكي مارسيل أندرسون لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة خلفا لمواطنه ترافيس قابيدون، ويحتل العميد المركز الرابع في ترتيب الدوري.وفق “مكة”.
قضايا الاتحاد العاجلة
– المحترف الغاني سولي مونتاري يطالب بـ 4 ملايين ريال.
– المدرب الروماني فيكتور بيتوركا يطالب بأكثر من 28 مليون ريال (شرط جزائي للعقد الثاني).
– مدربان سابقان للفريق الأول والفئات السنية يطالبان بنحو 3 ملايين ريال.
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