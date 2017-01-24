أظهر التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/1437هـ، وجود أكثر من 276 ألف وظيفة حكومية شاغرة، فيما انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء الوزارة وحمَّلوها مسؤولية وجود بطالة بين المواطنين وضعف إنتاحية موظفي الدولة.
وتساءل عددٌ من أعضاء المجلس، خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة أمس الإثنين، عن عدم شغل هذه الوظائف رغم تقدم آلاف المواطنين عليها وتوافر الاعتمادات المالية لها.
من جهته، استغرب عضو المجلس الدكتور عبدالله حمود الحربي عدم شغل هذا الكم من الوظائف بالمواطنين، رغم التقارير التي تشير إلى بلوغ نسبة البطالة بين المواطنين 11.5%، كما أبدى اندهاشه من وجود 584 وظيفة شاغرة بالوزارة نفسها.
وأضاف أن تقرير الوزارة يظهر أن المرشحين للوظائف بلغوا أكثر من ٢٠ ألفاً، منهم ١٧ ألفاً يحملون درجة البكالوريوس، لافتاً أن إلى أن الوزارة لم تنفذ توصية المجلس الصادرة عام 1431 والتي تلزمها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغالها بالمواطنين.
بدوره، أوضح العضو الدكتور سعيد الشيخ وفقاً لـ”الحياة” أن وزارة الخدمة المدنية صرّحت أكثر من مرة بضعف إنتاحية الموظف، مشيراً إلى أنها تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية حول ذلك، مرتئياً أن ضعف الإنتاجية سببه الرئيس غياب العدالة والوساطات والمحاباة في الترقيات وقلة المكافآت والحوافز التشجيعية، ما يؤدي إلى شعور الموظف بالإحباط.
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