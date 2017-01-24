أكدت الإدارة العامة للمرور أن استخدام الجوال عند التوقف التام بالإشارة الضوئية لا يعد مخالفة.
جاء ذلك رداً على مغرد، تساءل عبر الحساب الرسمي للمرور في “تويتر”، حول ما تم تداوله في مواقع التواصل حول فرض غرامة 150 ريال وإضافة 12 نقطة سوداء على مَن يستخدم الهاتف المحمول عند التوقف التام في الإشارات المرورية.
وتناقل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سائقين يستخدمون الجوال أثناء توقفهم في الإشارات الضوئية، وعلقوا عليها بأنه تم رصدهم من قِبل كاميرات ثبَّتها المرور مؤخراً لرصد هذه المخالفات، قبل أن ينفي المرور صحة ذلك ويؤكد أنها ليست مخالفة.وفق “أخبار 24”.
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