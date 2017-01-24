تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سارقي سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية من أمام منزل مواطن بحي إشبيليا في الرياض.
وذكرت مصادر وفقا لـ”سبق” أن الجناة (وهم أربعة وافدين) حاولوا إخفاء المركبة بعد تضييق الخناق عليهم، إلا أن الجهات الأمنية توصلت للمركبة وقامت بتسليمها للموظف بنفس حالتها السابقة، وجرى إحالة كامل أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
يذكر أن كاميرات مراقبة بالمنزل أظهرت قيام مجهولين بسرقة سيارة حكومية من أمام منزل مواطن، وذلك على “سطحة” لنقل السيارات قبل أن يفروا بها من المكان.
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