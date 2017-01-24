اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم الثلاثاء ضوابط وإجراءات الترشيح لإيفاد المعلمين والمشرفين التربويين للعمل بالخارج لعام 1438 / 1439هـ.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن اختيار المعلمين سيكون وفق الاحتياج والتخصصات المطلوبة في الخارج للعام الدراسي المقبل.
وأكدت الوزارة على أن ضوابط ترشيح المعلمين للتدريس في الخارج أن يكون سعودياً، وأمضى ستة أعوام في الخدمة التعليمية دون سنة الإيفاد، وألا يقل المؤهل التعليمي عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في مادة التخصص، إضافةً إلى اجتيازه للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.وفق “أخبار 24”.
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