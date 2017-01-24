أكد مدير عام مرور منطقة الرياض الدكتور محمد البقمي، أنه تم القبض على المفحط، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط في حديقة عامة بحي ضاحية لبن غرب الرياض.
وقال البقمي عبر حسابه في “تويتر”: “بحمدلله وتوفيقه ثم بتعاون موقع طرق الرياض والمواطنين المخلصين، تم القبض على ممارس التفحيط بحي لبن، وسيتم تطبيق النظام بحقه”.
وكان المفحط قد ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط بمركبته في حديقة عامة بحي ضاحية لبن مساء الأحد الماضي، ما تسبب في تلف الأعشاب الخضراء.
وفق “أخبار 24”.
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