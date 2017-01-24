دعت وزارة العدل (4472) متسابقاً ممن اجتازوا الاختبار التحريري، الذي أجرته الوزارة مؤخراً للمتقدمين على عددٍ من وظائفها على المرتبة السادسة، لإجراء المقابلات الشخصية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/5/1438هـ، حسب الموعد المحدد لكل متسابق في بطاقة المقابلة الشخصية.
وأوضحت الوزارة إن الوظائف المتقدَم عليها هي (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، مأمور تنفيذ، محاسب مساعد، مقدر أملاك مساعد، فني دعم مساعد)، وذلك للعمل في محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية.
وأهابت الوزارة بجميع المتقدمين الدخول على موقعها الإلكتروني، للاستعلام عن النتيجة، مشيرةً إلى أن طباعة بطاقة دخول المقابلة الشخصية سيكون متاحاً اعتباراً من 4/5/1438هـ، حيث إنها تتضمن موعد ومقر المقابلة ورقم اللجنة.
وأكدت الوزارة على جميع المقبولين مراجعة فروعها في المناطق المتقدمين لوظائفها قبل موعد المقابلة بيوم واحد على الأقل لاستكمال الملف.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج