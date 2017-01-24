قرر مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء سحب مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب بنسبة (٦ ٪) وإعادته إلى اللجنة المختصة.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري، بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، حيث وافق 86 عضواً على سحبه وإعادته إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بينما رأى 32 عضواً آخرين استمرار مناقشته.
وكانت وزارة المالية أكدت قبل يومين أنه لا توجه لدى الدولة لفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، مبينةً أن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية.وفق “أخبار 24”.
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