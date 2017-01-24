تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في الجامعة (معيد) من حملة الماجستير والبكالوريوس في التخصصات العلمية والهندسية والصحية والإنسانية، وسيبدأ استقبال الطلبات يوم الأحد 8 جمادى الأول 1438هـ الموافق 5 فبراير 2017م عبر البوابة الالكترونية للتوظيف على موقع الجامعة فقط (ولن يتم استلام اي طلبات ورقية) على الرابط التالي:
وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد الى أن التقديم على الوظائف يتطلب التسجيل في الموقع وتحميل الوثائق المطلوبة ثم التقديم على الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم، وستستمر مدة التقديم ثمانية ايام تنتهي بتاريخ 15 جمادى الأول 1438هـ الموافق 12 فبراير 2017م، وأكد الدكتور/ الحامد بأن الموقع يوفر جميع المعلومات والشروط المطلوب توفرها في المتقدم والوثائق اللازمة للتقديم لهذه الوظائف، كما يتيح الموقع للمتقدم اختيار مقر الوظيفة التي يرغب فيها في حال توفر الوظيفة في اكثر من مقر حيث توجد فروع للجامعة في كل من الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر إضافة للمقر الرئيس في محافظة الخرج.
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