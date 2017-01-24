تسبب استخدام فتاة بمنطقة تبوك لكريم “تبييض” مجهول المصدر والتركيب إلى احتراق جسدها وتشويه وجهها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من زواجها، بعد أن حصلت عليه من تاجرة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.
وقال الطبيب المباشر للحالة إن الفتاة استخدمت الكريم المجهول لمدة تزيد عن الشهر، ولم تظهر عليها أي مؤشرات سلبية خلال ذلك الشهر، فيما بدأ مع الشهر الثاني ظهور تصبغات على البشرة حتى وصلت إلى تغير كامل في لون بشرتها.
وأوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة تبوك الدكتور عبدالله اليوسف وفقا لصحيفة “مكة”، أنه بعد فحص المادة المستخدمة تبين أنها مادة علاجية ومرخصة، لكنها خُلطت واستُخدمت بطريقة خاطئة، مشيراً إلى أن التخلص من آثارها قد يستغرق خمس سنوات.
وحذر الدكتور اليوسف من استخدام أي خلطات أيّا كان نوعها، خاصة أن بعض مواد “الأكرتين” و”الهيدروكرتوزون” انتشرت عمليات خلطها واستخدامها للبشرة دون أي دليل علمي، لافتاً إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين خلط الدواء وتركيبه.
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