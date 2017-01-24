توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.
وأوضحت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدي الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة، وتمتد الى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.
كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة، ويُتوقع تشكّل سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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