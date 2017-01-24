بحث وفد من الهيئة العامة للسياحة والآثار مع مدير عام الزراعة بالخرج الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميمي, سبل تنشيط الاستثمار في السياحة الزراعية بمدن وبلدات وقرى الخرج، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر مديرية الزراعة في مدينة السيح.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل استثمار مقومات الخرج السياحية المتعددة من بينها سياحة ” النزل الريفية الزراعية” للاستفادة من البساتين وحقول النخيل والمزارع النموذجية التي يقدر عددها بأكثر من 10 آلاف مزرعة عبر استثمارها بمشروعات صغيرة ومتوسطة، بجانب تطوير المنتزهات الوطنية المعتمدة والمقترحة كمنتزه “الوسيع” الواقع شرق الخرج.
وتطرق الاجتماع إلى دراسات تمويل المشروعات السياحية، والاستفادة من المواقع الزراعية وتهيئتها، ووضع المقترحات لتطويرها، بالإضافة إلى عمل دراسات متخصصة تحصر الفرص الاستثمارية الزراعية.
كما بحث الجانبان دعم وتوجيه الشباب للاستثمار في السياحة الزراعية، واستفادة المستثمرين من برنامج التمويل السياحي المعتمد بالاتفاق مع صندوق التنمية الزراعية، والعمل على مسار لدعم قدرات أصحاب المزارع الصغيرة للدخول في هذا النشاط، إضافة إلى استمرار تنظيم رحلات استطلاعية للمستثمرين في مجال السياحة الزراعية والريفية.
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