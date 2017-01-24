انتظم المواطن ناصر وصيل اللحياني (55 عاماً) في مقاعد الاختبارات بالصف الثاني الثانوي / مسار أدبي بالمدرسة الليلية الرابعة بثانوية فلسطين بمكة المكرمة.
وقال اللحياني إنه انخرط في الدراسة رغبةً في الاستزادة من العلم والتحصيل، وليس طلباً لمنصب أو مهنة، معبراً بحسب “عكاظ” عن تطلعه لإكمال دراسته الجامعية والحصول على درجة الدكتوراه.
من جانبه، استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي المواطن اللحياني، وأثنى على حرصه على التعليم وعزمه على مواصلة دراسته.
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