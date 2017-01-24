يناقش مجلس الشورى في جلسته التي ستُعقد اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري، بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.
وكانت وزارة المالية أكدت قبل يومين أنه لا يوجد توجه لدى الدولة لفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، مبينةً أن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية.
وأكد عضو اللجنة المالية بالمجلس الدكتور محمد القحطاني وفقاً لـ”عكاظ”، أن مقترح نظام الرسوم التحويلات النقدية لم يُسحب من جدول أعمال المجلس بعد تصريح وزارة المالية المشار إليه، موضحاً أن بيان الوزارة لا يتعلق بتحويلات الأجانب ققط وإنما بالرسوم بشكل عام، متوقعاً أن يتوصل المجلس إلى رفض المقترح.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى كان قد أجَّل قبل نحو شهر مناقشة مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب المالية، قبل أن يعلن إدراجه ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها في جلسة اليوم.
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