وثق مواطن من خلال مقطع فيديو الآثار الناجمة عن انفجار سخان مياه في استراحة بمدينة بريدة؛ ليُظهر الفيديو أضراراً كبيرة لحقت بالاستراحة جراء الانفجار.
وفيما شدد مصور المقطع على ضرورة متابعة السخانات والحذر من تركها دون صيانة، حاول أن يكشف عن مدى الدمار الذي تعرضت له الاستراحة بعد انفجار السخان؛ حيث دُمرت دورة المياه، ومعها المطبخ المجاور لها بالكامل.
وتحذر المديرية العامة للدفاع المدني مع دخول فصل الشتاء من خطورة عدم الصيانة الدورية للسخانات وتنظيفها بشكل مستمر، مبينة أن تجاهل الصيانة قد يؤدي إلى انفجارها.
وفق “أخبار 24”.
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