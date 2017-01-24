قالت مصادر إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أصدر قراراً بإيقاف قبول الطلبة السوريين واليمنيين القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة في مدارس التعليم العام، والاكتفاء بالملتحقين منهم فقط.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “المسار”، أن القرار نص على إيقاف التعميمين الصادرين في وقت سابق من وزارة التعليم، واللذين يقضيان بقبول الطلبة السوريين واليمنيين في المدارس بتاريخ 18/ 12/ 1433هـ، وتاريخ 24/ 11/ 1436هـ.
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