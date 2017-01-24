اقتحم مواطن في محافظة بيشة مركزاً صحياً واعتدى بالضرب على زوجته الممرضة، التي تعمل في المركز، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
وأوضح مصدر أمني، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن بلاغاً ورد للشرطة عن اقتحام رجل لمركز صحي الحصن التابع لصحة بيشة أثناء الدوام الرسمي، وتهجمه على ممرضة سعودية، تبيّن لاحقاً أنها زوجته.
وأشار المصدر إلى أن الزوج المعتدي يعمل في إدارة قطاع المراكز بسبت العلايا التابع لصحة بيشة، مبيناً أن الزوجة تعتزم استخراج تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بها جراء الاعتداء.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج