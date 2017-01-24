تمكنت شرطة محافظة بيش بمنطقة جازان من الإطاحة بوافَدين لهما علاقة بالفئات الضالة قاما بجمع الأموال بدعوى أنها من أجل عتق رقبة أحد أقاربهما الذي يسكن بحي السلي في العاصمة الرياض.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أن رجال الأمن قبضوا على الشخصين في قرية الزامة التابعة لمحافظة بيش، وادعيا أنهما سعوديان لكن اتضح أنهما من الجنسية اليمنية، وكانا يقومان بجمع الأموال من المواطنين لأهداف غير معلومة.
وأضاف أنه تم التحفظ على الأموال وتسليم الشخصين لجهات الاختصاص، وما زالت التحقيقات معهما جارية لمعرفة الأسباب والدوافع لفعلتهما.
في السياق ذاته، كشفت مصادر وفقاً لـ”الرياض”، أن الشخصين لم يكونا يحملان أي إثباتات وأحدهما ملتحِ والآخر قصير اللحية وادعيا التدين للتقرب من المشايخ وجمع الأموال، مضيفة أنه ظهر عليهما الارتباك أثناء استضافتهما من أحد مشايخ قرية شهدة في بيش.
وبيّنت المصادر أنهما اعتديا على مضيفهما ولاذا بالفرار في سيارة تعود ملكيتها لشخص من القصيم، وحاولت شرطة بيش إيقافهما لكنهما امتنعا عن الوقوف فتمت محاصرتهما وإطلاق النار عليهما، لينتهي الأمر بالقبض عليهما.
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