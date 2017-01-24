اختير أحد التيفوهات لجماهير النادي الأهلي ضمن قائمة لأجمل الدخلات الجماهيرية حول العالم والتي حدثت في عام 2016 ليكون هو النادي السعودي الوحيد الذي تواجد في القائمة مع ناديين عربيين آخرين هما الوحدة الإماراتي ومولودية الجزائر بحسب صحيفة “لا غرينتا” الفرنسي .
ونشر موقع قنوات mbc prosport، القائمة التي تضم 34 نادياً عالمياً حيث جاءت جماهير نادي ليغيا وارسو البولندي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المركز الأول في حين جاء ثانياً سبارتاك موسكو ، ثالثاً جاء جماهير لخ بوزنان البولندي ، رابعاً جماهير كورينثيانز البرازيلي ، خامساً جماهير شالكة الألماني .
يذكر أن صحف عالمية كثيرة كانت قد امتدحت عدد من الدخلات الجماهيرية للأندية السعودية منها دخلة لجماههير الهلال في دوري أبطال آسيا ضد بيروزي الإيراني و تيفو لجماهير الاتحاد والذي حمل عنوان حبيبي يارسول الله .وفق “الرياضى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج