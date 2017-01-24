كشف محمد شقيق لاعب العين الإماراتي ناصر الشمراني تفاصيل انتقال شقيقه إلى دولة الإمارات وترك الدوري السعودي ونادي الهلال.. وقال: كوني سبقت ناصر في الاحتراف الخارجي حيث لعبت لفريق المنامة البحريني لمدة موسم اقترحت عليه رفض العروض التي وصلت له من نادي الاتحاد وناد آخر والتوجه للاحتراف الخارجي، كونه حقق ما يريده في الدوري السعودي سواء من هداف أو جائزة أفضل لاعب إلى أن وصل إلى أفضل لاعب آسيوي، إضافة إلى كون الاحتراف الخارجي ينتج عنه راحة كبيرة للاعب.
وأضاف: بدأت في النادي الأهلي وجلست 8 سنوات ومن ثم رحلت إلى فريق الشباب في عام 2010 واستمريت به موسمين وحققت هداف كأس الامير فيصل ومن ثم جاءني عرض خارجي غادرت بعدها إلى مملكة البحرين وبالتحديد فريق المنامة ولعبت معه موسما وحققت الهداف، بعدها جاءتني عروض من أندية خليجية، لكن وكيل أعمالي أقنعني بالعودة إلى الدوري السعودي، حيث جعل مني أسطورة فصدقت كلامه وذهبت الى فريق الرائد وليتني لم آخذ برأيه حيث مكثت معهم فترة وبعدها ذهبت الى احد الأندية في المنطقة الشرقية ومن ثم عدت الى مكة.
وزاد: بعد تجربتي الخارجية جاءني ناصر في الايام الماضية وسألني كيف الاحتراف الخارجي وكنت من اول المؤيدين له، وقلت له اذهب إلى الإمارات، حيث ستجد الراحة والتوجية الجميل وانت هنا حققت كل شيء، وقبل ما يسافر ناصر بليلة واحدة اتصل بي واخبرني انه قرر الرحيل كوني كنت اريده ان يرحل ولا يعلب هنا في الدوري.
ويواصل محمد حديثه: بعد ان سافر ناصر وخاض اول مباراة له اتصلت عليه للاطمئنان، حيث قال انه مرتاح مع فريق العين ووجد كل شيء ولم يشعر بالغربة، ولكنه يحتاج الى وقت لكي يتأقلم، وانا متأكد ان ناصر لن يعود للدوري السعودي.وفق “الرياضى”.
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