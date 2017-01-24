قررت أمانة جدة إطلاق اسمي جبران عواجي ونادر الشراري على شارعين من شوارعها، تقديرا لهما على ما أظهراه من شجاعة في مواجهة الإرهابيين.
وأوضح أمين محافظة جدة هاني أبوراس، على حسابه في تويتر، أنه تمت اليوم (الاثنين)، الموافقة على مقترح لجنة التسمية والترقيم بأمانة جدة بتسمية شارع باسم جبران عواجي، وتسمية شارع آخر باسم نادر الشراري.
يذكر أن رجلي الأمن جبران عواجي وزميله نادر الشراري، شاركا في عملية “ياسمين الرياض”، وأبديا شجاعة كبيرة في مواجهة الإرهابيين، إلى جوار باقي رجال الأمن الذين نفذوا العملية التي انتهت بمصرع إرهابيين.وفق “أخبار 24”.
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