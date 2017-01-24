اعترض وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح ضاحكا على افتراضية أن المسؤولين تأقلموا مع صقيع دافوس بسويسرا، حيث يعقد سنويا المنتدى الاقتصادي العالمي.
ورد الفالح على استفسارات الإعلاميين حول تكيفهم مع البرد وهو يضحك بما يشبه الحسرة، بينما يقف وسط البلدة الصغيرة في سويسرا المكتسية بالثلوج، حيث قال: “ما تكيفنا (مع البرد)، من اللي قالكم ان احنا متكيفين؟ برد جدا”.
وقاطعه مدير قناة “العربية” تركي الدخيل، ليمازحه: “في الزلفي عندكم برد زي هذا البرد؟”، ويعني بذلك المحافظة التي هي مسقط رأس الوزير وسط نجد، ليرد الفالح مواكبا الدخيل في مزحته: “الزلفي أكثر، تتحول لثلج كلها في الشتاء، إذا ما تدري تعال زرنا ونوريك”.
وفق “أخبار 24”.
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