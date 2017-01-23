حددت محكمة جنايات دبي يوم 16 فبراير القادم لاستكمال محاكمة سعودي وسوريين اثنين اشتركوا في محاولة تهريب حبوب مخدرة إلى المملكة عبر الإمارات.
وكشفت تحقيقات الشرطة الإماراتية أن المتهمين الثلاثة اشتركوا في مخطط لتهريب 4 ملايين حبة “إمفيتامين” إلى المملكة عبر الإمارات، وأن الشرطة دست بينهم عنصرًا شرطيًا متخفيًا، تظاهر بمساعدتهم، وأنهم طلبوا منه توفير سيارة وسائق لينقل الشحنة إلى خارج الإمارات.
ودفع المواطن السعودي، البالغ 41 عامًا، وفقًا لـ “ذا ناشيونال”، ببراءته من الاتهام أمام المحكمة، وأنه ليس له علاقة بالمخدرات، كما أنه مسجون منذ ما يقرب من 7 أشهر، حيث تم اعتقاله والمتهمين السورييْن، على يد رجال مكافحة المخدرات في شرطة دبي، في 12 يوليو الماضي.
وشهد ملازم بشرطة دبي أنهم تلقوا معلومات بأن مواطناً سعودياً عضواً في عصابة تهريب مخدرات، يحاول تهريب ملايين الحبوب إلى المملكة، وأن الشرطة تمكنت من وضع شرطي سري بينهم، حتى تم القبض عليهم بالجرم المشهود.
وأضاف أن كمية من المخدرات وجدت في السيارة، فيما اعترف المتهمون بوجود باقي الكمية مخبأ في إمارة “العين”، وأن المتهم السعودي اعترف له بأنه كان على وشك كسب 30 مليون ريال من بيع تلك الكمية المهربة.
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