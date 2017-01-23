كشف مواطن عن مفاجأة حدثت له بعد أن اشترى ميداليات تباع في المدينة المنورة، قرب الحرم النبوي، وقام بفتحها من الداخل.
وأوضح مقطع فيديو الشخص المتحدث ومعه ميداليات قال إنها تباع في الحرم النبوي، وعليها صورة الحرمين الشريفين على كلا الوجهين من الخارج، إلا أنه عندما فتحها بمفك، وجد داخلها شكل الصليب مصمما بطريقة فنية واضحة، لا لبس فيها.
وناشد مصور المقطع كل التجار والبائعين وكل من يعنيه الأمر الحذر من مثل تلك الشركيات، حيث إن الصلبان تدخل المسجد النبوي عبر تلك الميداليات، وتدخل المساجد مع من يشتريها ويحملها.
وفق “أخبار 24”.
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