أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين تحذيراً لجميع الجهات الحكومية من هجمات إلكترونية مختلفة تستهدف المعلومات والملفات وتقوم بمسحها كاملة، مطالبة برفع مستوى الحيطة والحذر والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة.
وأوضح المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع للهيئة أن هذه الهجمات مختلفة من نوعي فايروس شمعون 2 وفايروس “الفدية”، لافتة إلى أن هذا التحذير جاء بعد تعرض عدد من الجهات الحكومية والوزارات لهجمات أدت لعطل في أنظمتها الداخلية.
وأكدت الهيئة ضرورة التحقق من وجود نسخ احتياطية حديثة للمعلومات والملفات المهمة، وعدم أخذ نسخ احتياطية على نفس الجهاز أو في أقراص المشاركة الشبكية (Shared Drive) التي قد تكون عرضة للإصابة، مشددة على أهمية زيادة الوعي لدى الموظفين والتأكيد على عدم فتح الروابط أو مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة من أشخاص مجهولين.
من جهته، كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عن تعرض أنظمة الوزارة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لهجوم إلكتروني، لافتاً في الوقت ذاته إلى عدم تأثر قواعد بيانات العملاء بالهجوم.وفق “أخبار 24”.
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