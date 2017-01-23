كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم (الاثنين)، عن السبب في اشتعال الحريق في جهاز جالاكسي نوت 7، مشيرة إلى تحملها كامل المسؤولية عن قصور حدث منها في فحص الجهاز.
وأوضح مدير مشروع الأجهزة اللاسلكية للشركة “غو دونغ جين” في مؤتمر صحفي في سيئول، أن السبب هو خلل في البطارية، وأنها تتحمل المسؤولية، مضيفًا أنه تم اختبار 200 ألف جهاز و30 ألف بطارية للهاتف من شحن الكهرباء وتفريغها، عقب حوادث الحريق، وتبين وجود خلل في نوعين من البطاريات.
واكتشفت شركة أمريكية، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن الخلل في بطارية تصنعها سامسونج SDI وأخرىATL مصنوعة في الصين، وأن الضغط على زاوية البطارية وغشاء فاصل فيها سبب الحريق بالنسبة للبطارية الأولى، فيما تسبب جزء التوصيل وغياب شريط عازل الحرارة وغشاء الفاصل الرفيع في اشتعال البطارية من النوع الثاني.وفق “أخبار 24”.
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