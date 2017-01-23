ناقش أعضاء مجلس الشورى اليوم (الاثنين) منح وزارتي التعليم والصحة، صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية، فيما حمل أعضاء بالمجلس وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تردي الأداء الحكومي في عملية التوظيف.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية طالبت بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية.
وأضاف أن اللجنة طالبت كذلك وزارة الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، والاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم.
وتساءل أعضاء المجلس عقب ذلك عما إذا تم شغل الوظائف التي كان يشغلها غير السعوديين بعد الاستغناء عنهم بموظفين سعوديين، مطالبين بسرعة شغل وظائف القضاة الشاغرة، محملين وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تدني الأداء الحكومي فيما يخص التوظيف وتوزيع الوظائف وتقويم الأداء.وفق “أخبار 24”.
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