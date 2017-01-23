أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الاثنين عن ضبط مستودع داخل محل بسوق الحاسبات بالرياض، لتخزين (19.100) منتج أحبار طابعات مقلد ومغشوش تقدر قيمتها السوقية بـ(1.300.000) ريال.
وأوضحت أن فرق الرقابة التابعة للوزارة داهمت المستودع أمس الأحد لتجد 4500 صندوق أحبار لعلامات تجارية معروفة، و4100 علبة حبر طابعة مقلدة جاهزة للبيع، 1300 أنبوب، 4 آلاف كيس تغليف أحبار، و4 آلاف حلقات إغلاق الأنبوب وقطع إغلاق بلاستيكية، إضافة إلى 1200 استيكر وشرائح إلكترونية لتعريف المنتج.
وأضافت الوزارة أن العمالة المخالفة في المستودع تعمل على بيع المنتجات المغشوشة والرديئة على المحال والمستهلكين كمنتجات أصلية، مؤكدةً تسليم المخالفين لقسم الشرطة، تمهيداً لسماع أقوالهم لدى إدارة القضايا بمكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر التجاري، ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وفق “أخبار 24”.
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