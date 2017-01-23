من جانبه أكد م .شويمي أن العقد المبرم مع الشركة العالمية يهدف لتشغيل وتفعيل التدريب بفرعي الغرفة بالخرج والأفلاج رجال وسيدات مما ينشط القطاع في مجال الدورات التدريبية وذلك دعما من الغرفة للشباب والشابات بمحافظة الخرج ومدنها وقراها ، وتوفير سبل النجاح لهم من خلال تقديم دورات تدريبية لهم في العديد من البرامج التي ستعلن في وقت لاحق بعد التنسيق والترتيب لها .
وذكر “آل كتاب” نحن فخورون بأن نكون طرفاً في هذه الاتفاقية الهامة والتي ستتيح للغرفة تقديم خدمات التدريب للدبلومات و الدورات التدويبيه المختلفة في جميع التخصصات ، وسنعمل مع الشركة العالمية للتعليم والتدريب في تعزيز قدرات الغرفة في مجال التدريب وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال في الوقت الذي أصبح فيه التدريب والتأهيل الفني المتخصص أحد أهم الاحتياجات لمنشآت الأعمال في المحافظة .
وبين بأن اتفاقية التعاون الموقعة ستعمل بقوة على تطوير ودعم قطاع الأعمال من خلال المساهمة في تأهيل مهارات الرجال والسيدات في المحافظة وخدمة سوق العمل ، وحول الفئات المستهدفة بالتدريب والتأهيل أوضح بأنها فئات رجال الأعمال ومنسوبي القطاع الخاص من الكوادر الوطنية العاملة لدى الشركات والمؤسسات في المحافظة، والأفراد راغبي الدراسة ومنسوبي الغرفة وطلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة وكافة شرائح المجتمع المحلي في محافظة الخرج من الجنسين .
من جانب آخر قال أمين عام الغرفة المهندس منصور بن حمود العماج يسعدنا توقيع الاتفاقية التي ستكون من خلالها الشركه العالمية للتعليم والتدريب شريكنا للجوانب المتصلة بمختلف خدمات التدريب التي تقدمها الغرفة حيث ستكون الاتفاقية مصدر لخلق بيئة تدريبية مميزة وإطلاق برامج نوعية ميدانية وإلكترونية تخدم كافة شرائح قطاع الأعمال والمجتمع المحلي وتلبي احتياجات المحافظة في هذا المجال ” وأشار ” العماج ” إلى أن الاتفاقية تتيح التعاون في مجال تنظيم البرامج والفعاليات المختلفة ذات الصلة بدور ومهام الغرفة .
وبدوره شكر الأستاذ شارخ الشارخ مدير الشؤون الإدارية بالشركة بحضور مدير فرع الشركة بالخرج المهندس عمرو عبدالله الأمين العام المهندس منصور العماج مشيراً لجهوده ودوره الكبير في عقد هذه الاتفاقية وفي إقناعنا للدخول في هذه الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الخرج مما يدل على حرصه أن تقدم غرفة الخرج خدمات تدريبية مميزة .
ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ستقوم ” الشركة العالمية ” من خلالها بتنفيذ العديد من البرامج والدورات والمهارات التأهيلية لتطوير كفاءات الفئات المستهدفة , من خلال مدربين متخصصين مؤهلين تأهيلاً ممتازاً وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة .
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