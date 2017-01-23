وجه سعادة مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار شكره وتقديره لقسم الجودة الشاملة على إنجازهم في التقرير الختامي لفعاليات يوم الجودة العالمي في التعليم لعام 1438/1437 ومايحويه التقرير من آليات وفعاليات منفذة في ضوء أهداف يوم الجودة في التعليم ، كما شكرهم على الإهتمام بتطوير العمل ومايبذل من جهود لتعزيز تطبيقات الجودة والإتقان والتميز في الميدان التربوي والتعليمي ، وامتد الشكر لفريق العمل في قسم الجودة لما لمسه العبدالجبار من تكامل في تخطيط العمل وتنفيذه .
وتعليم الخرج يتمنى لقسم الجودة الشاملة مزيدا من التقدم والنجاح .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج