إن مدير التعليم بمحافظة الخرج وبناء على الصلاحيات المخولة له وبناء على محضر الترقيات المؤرخ في ٢٥ / ٤ / ١٤٣٨ الصادر من لجنة الترقيات والقاضي بترشيح المراسلين والحراس وعددهم ( ٢٣ ) ولتوفر شروط الترقية ، لديهم من المرتبة ( ٣٢ ) إلى المرتبة ( ٣٣ ) فقد اعتمد مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار مايلي :
١- ترقية ( ٢٣ ) مستخدما مع منحهم راتب أول درجة تتجاوز رواتبهم قبل الترقية
٢- تعتبر الترقية وطي القيد من الوظيفة السابقة من تاريخ صدور القرار
٣- على جميع الحراس من شملهم محضر الترقية المباشرة بقسم الأمن والسلامة والصحيفة الإعلامية تبارك لمن تمت ترقيتهم.
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