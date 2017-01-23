نفذت وحدة تطوير المدارس “بنات” خطة تبادل زيارات بين مدارس تطوير مسار ” إشراف ” ومسار “تمكين “وذلك يومي الخميس والأحد الموافق ٢١ – ٢٤ / ٤ / ١٤٣٨هـ في مقر المدرسة الابتدائية الثالثة و المدرسة الابتدائية الثالثة والثلاثون بمحافظة الخرج واستهدفت الزيارة المعلمات والمرشدات الطلابيات وتم خلالها عرض مشاريع الخطة التطويرية في اللغة العربيه والرياضيات ومجتمعات التعلم المهنية في الابتدائية الثالثة ، واقامة معرض للمشاريع الصغيرة المنفذة في المدرسة خلال الفصل الدراسي الأول ، كما استهدفت الزيارة للابتدائية الثالثة والثلاثون عرض تجارب المرشدات الطلابيات والمشاريع المتفذة واثرها على سلوك الطالبات .
وقدمت خلالها مشرفة وحدة تطوير المدارس أ. حصة الحركان عن دور المرشدة الطلابيه في أنموذج تطوير في نهاية الزيارات عقدت حلقات نقاش بين الحاضرات لعرض التجارب والاستفادة منها ،ختاماً وزعت شهادات الشكر والتقدير لقائدات المدارس أ. طرفة السرور وأ. فاطمة العتيبي وللمعلمات والمرشدات الطلابيات المنفذات للمشاريع ،وشكرت مديرة وحدة تطوير المدارس “بنات” أ. هدى العتيبي قائدات المدارس والمعلمات وجميع منسوبات المدارس التي تمت زياراتها على جهودهن المبذولة.
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