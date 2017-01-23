عقد بطلب من سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اجتماعاً مع رئيس مركز الضبيعة ومندوب وزارة النقل ومساعد رئيس القطاع الجنوبي للمجاهدين بالخرج ومساعد قائد قوة المهمات والواجبات بالخرج ورئيس وأعضاء لجنة التعديات بالمحافظة ومدير الشؤن الامنية ومدير المتابعة بالمحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٢٥ هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق وبعد ذلك تم مناقشة ظاهرة انتشار الكسارات المخالفة بالمحافظة ووضع حلول عاجلة لإيقافها.
فقد وجه سعادة المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة مكونه من ( المحافظة – الشرطة – المهمات والواجبات – وزارة النقل – الزراعة – إدارة المجاهدين ) لإيقاف الكسارات المخالفة وبذل المزيد من الجهد في سبيل إنفاذ الاوامر والتعليمات المنظمة لذلك وعدم قبول أي تعلل او تحايل في ذلك الصدد.
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محافظ الخرج يطالب بوضع حلول للكسارات المخالفة
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
عقد بطلب من سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اجتماعاً مع رئيس مركز الضبيعة ومندوب وزارة النقل ومساعد رئيس القطاع الجنوبي للمجاهدين بالخرج ومساعد قائد قوة المهمات والواجبات بالخرج ورئيس وأعضاء لجنة التعديات بالمحافظة ومدير الشؤن الامنية ومدير المتابعة بالمحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٢٥ هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .
عقد بطلب من سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اجتماعاً مع رئيس مركز الضبيعة ومندوب وزارة النقل ومساعد رئيس القطاع الجنوبي للمجاهدين بالخرج ومساعد قائد قوة المهمات والواجبات بالخرج ورئيس وأعضاء لجنة التعديات بالمحافظة ومدير الشؤن الامنية ومدير المتابعة بالمحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٢٥ هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .
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