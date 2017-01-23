كشفت مصادر عن قيام مختصين في الأسلحة والمتفجرات بشرطة جدة حين مداهمة فرق الأمن لاستراحة حي الحرازات والقضاء على الإرهابيين بإبطال عدد من العبوات الناسفة التي عُثر عليها داخل الاستراحة ولم تنفجر خلال تفجير الإرهابيين لنفسيهما.
وأضافت وفقا لـ “عكاظ”، أن الجهات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً على الموقع امتد لمسافة 10 آلاف متر، وقامت بتفتيش الموقع، والتعامل مع الأجسام التي عُثر عليها في مسرح الحادث، ومنها العبوات التي لم تنفجر.
وأشارت إلى أن خبراء الأدلة الجنائية رفعوا بصمات الإرهابيين لمقارنتها مع البصمات المسجلة لدى الأجهزة الأمنية لكشف هويتهما، فيما شرع الطب الشرعي في معاينة الجثمانين.
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