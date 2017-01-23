قال الخبير العسكري اللواء الطيار ركن محمد القبيبان، إن الجماعات الإرهابية خاصة “داعش” تفضل استخدام الأحزمة الناسفة داخل المملكة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية.
وأوضح أن الحزام الناسف يمتد تأثيره لنصف كيلو متر، وهو عبارة عن مجموعة من الديناميت الجاهز للانفجار، لكنه لا يخترق الخرسانة أو الأماكن الصلبة وإنما يقتصر على قتل البشر.
وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تستخدم في السابق “الديناميت” الذي يستعمل لتفتيت الأحجار، لكن الدولة منعته بعد استغلال الإرهابيين له، فلجأوا لمواد بديلة، تتطلب فقط شخصا لدية خبرة في مزج تركيبة تؤدي للانفجار بعد خلطها بمادة “TNT” أو”C4″.وفق “العربية”.
وأكد عدم وجود مصانع خاصة داخل المملكة تساعد الإرهابيين على صناعة الأسلحة، لكن يتم تهريب المكونات (السوائل أو البودرة) عن طريق دول معادية.
وأشار إلى أن صور وكر إرهابيي حي الحرازات في جدة، اللذين فجرا نفسيهما السبت الماضي، أظهرت أن مكونات الأحزمة، تتألف من أرخص المواد تكلفة، لافتا إلى أن الإرهابيين كانا يملكان مجموعة كبيرة من المسامير والقطع الحديدية لتتجمد وتكون مادة صلبة، تم تشريكها بأسلاك كهربائية بعملية بدائية يقوم بها أي مختص في الكهرباء.
وحول توقيت انفجار الحزام الناسف، قال هناك نوعان، الأول: محدد الوقت وينفجر بانتهاء العد التنازلي، والثاني: “مبرمج” مع أجهزة جوالات قديمة، فبمجرد الضغط على مفتاح معين ينفجر سلكياً.
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