أقرَّ مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض اليوم “الاثنين”، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء الهيئة العامة للعقار، ونقل اختصاص الأنشطة العقارية إليها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس وافق على قيام الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.
وأبان الدكتور الطريفي أن المجلس قرر كذلك الموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي، واُعد مرسوم ملكي بذلك.وفق “أخبار 24”.
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