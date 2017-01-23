تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع حلول الذكرى الثانية لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي توافق 23 يناير من كل عام ميلادي، داعين له بالرحمة والمغفرة.
وأنشأ مغردون عدة وسوم لإحياء هذه الذكرى التي لاتزال عالقة في القلوب والأذهان، مثل “لن ننسى، وذكرى وفاة الملك عبدالله” وغيرهما، قدموا خلالها لقيادة المملكة وأسرة الملك عبدالله الراحل العزاء والمواساة، كما تبادلوا المقاطع والصورة النادرة للراحل وكذلك مواقفه المأثورة وأهم القرارات التي اتُخذت في عهده خدمةً للمواطنين.
وأعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداول فيديو مراسم تشييع ودفن جثمان الملك عبدالله في مقبرة العود بالرياض.
وفق “أخبار 24”.
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