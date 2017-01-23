أكد لاعب فريقي الهلال والرائد سابقاً ،أحمد الحربي على أنه من الصعب إيجاد لاعب مميز ومثالي في فترة الانتقالات الشتوية ،مشيدا بصفقة نادي الهلال بالتعاقد مع السوري عمر خريبين على سبيل الإعارة من الظفرة.
قال أحمد الحربي في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” من الصعب أن تجد لاعب مناسب للهلال في فترة الانتقالات الشتوية، وإن وجد فسيكون بمبلغ مالي كبير”.
أضاف : ” نادي الهلال في الفترة الماضية كان بحاجة لرأس حربة مميز ،ومن خلال بعض اللقطات يبدو أن السوري عمر خريبين مميز في هذه الخانة وأراه مناسب بشدة للزعيم وسيكون إضافة قوية بالفترة المقبلة”.وفق “النادى”.
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