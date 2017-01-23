خاطبت إدارة النصر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تؤكد بشأن تحويلها 360 الف دولار للمهاجم الاكوادوري ارماندو ويلا الذي مثل الفريق مطلع عام 2015م، و 370 الف دولار للمدافع الاوزبكي شوكت مولدجانوف الذي مثل الفريق عام 2012م، وتعتبر هاتان القضيتان من أهم القضايا لتحويلها للجنة الانضباط بـ”الفيفا”، وقبل أن تكثف الإدارة الصفراء جهودها لحسم ملف القضايا الخارجية التي باتت تشكل ضغطا على النادي في الفترة الماضية.
من جهة أخرى أعلنت إدارة النصر أمس الاحد تعاقدها مع لاعب وسط درجة الشباب في الجيل خالد الدوسري، وتكفل عضو هيئة الشرف منصور الثواب بقيمة الصفقة التي تقدر بمبلغ 400 الف ريال.
من جهة ثانية اختارت جماهير النصر عبر التصويت في حساب النادي الرسمي الظهير الايمن خالد الغامدي أفضل لاعب في مباراة الفيحاء.وفق “الرياض”.
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