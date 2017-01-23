رمى المشرف العام على المنتخب السعودي الاول لكرة القدم طارق كيال الكرة في ملعب اتحاد القدم للرد على الاتهامات التي وجهتها إدارة نادي الشباب لمعسكر المنتخب السعودي، الذي احتضنته العاصمة الاماراتية أبوظبي من فترة 5 إلى 15 من يناير الجاري، والذي أقيم ضمن تحضيرات الأخضر لمواجهتي الجولتين السادسة والسابعة من الدور الثاني من مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامته في روسيا 2018، وقالت الادارة الشبابية في بيانها: «أزعجنا كثيرا ما حصل من تحول المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي إلى ساحة للمفاوضات المباشرة مع لاعبنا لصالح أحد الاندية بصمت يثير التساؤل من إدارة المنتخب، وإننا نطالب الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ اللازم حيال ما جرى». وقال كيال في حديثة لـ «اليوم»، هناك لجنة إعلامية هي المخولة للرد على تلك الاتهامات وليس أنا.
فيما أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم طلال آل الشيخ، أن المنتخب السعودي يملك جهازا إداريا قادرا على النجاح وأثبت ذلك خلال المرحلة الماضية، ولا يسمح بمثل تلك التجاوزات والعبث في معسكرات الأخضر. وزاد آل الشيخ في حديثه: معسكرات الأخضر لا تسمح بمثل تلك التجاوزات، نتمنى من إدارة نادي الشباب تقديم الإثباتات التي تملكها وتدين المتورطين.
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