كشفت مصادر مطلعة بأن ادارة النادي الاهلي سوف تعلن عن التعاقد مع اللاعب الدولي محمد العويس حارس مرمى نادي الشباب مطلع يوم الاربعاء المقبل الموافق ٢٥ يناير عند دخول اللاعب فترة الـ٦ أشهر الأخيرة من عقده ليصبح لاعبا أهلاويا عندما يوقع للأهلي حسب رغبة الحارس الذي منح الأهلاويين كلمة شرف للتعاقد معهم.
وأشار المصدر بأن إدارة النادي الأهلي لا تكترث بالبيان الذي أصدر من الاتحاد السعودي بعدم أحقية تسجيل اللاعب بكشوفاته بعد توقيع مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي على الموافقة ببيع ما تبقى من عقد اللاعب الـ٦ أشهر الأخيرة وبتسجيل اللاعب أهلاويا.وفق “المدينة”.
واختتم المصدر بأن لدى ادارة الاهلي ما يثبت من مواثيق بموافقة ادارة الشباب سواء من رسائل نصية تشير برقم حساب نادي الشباب الذي أودع من خلاله النادي الاهلي ما تبقى من حساب الشباب بعد خصم مبلغ انتقال المهاجم المغربي الموسم الماضي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج