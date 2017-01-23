قالت المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة “أرامكو” هدى الغصن، إن نسبة السعودة في الشركة تتراوح حاليا بين 84% و86% من القوى العاملة البالغ عددها 66 ألف موظف وموظفة.
وأشارت الغصن خلال كلمة في الدورة 11 من المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات التي عُقدت في دبي، إلى أن هناك ثلاث تحديات يوجهها رأس المال البشري هي نقص الكفاءات، وأهمية وجود ثقافة قوى عاملة تتمتع بالابتكار والإنتاجية، وأبعاد طبيعة وظائف المستقبل.
وأضافت أن من أبرز التحديات التي تواجها شركات الطاقة مسألة تطوير القوى العاملة المؤهلة والمتمتعة بالقدرات التي ستلزم للتوسع في هذا القطاع والاحتفاظ بهذه القوى العاملة.
وأوضحت أن شركة أرامكو تستخدم أساليب التحليل واستراتيجيات متطورة للقوى العاملة تأخذ عوامل عديدة في الحسبان على مدى فترات زمنية مستقبلية تصل إلى 10 سنوات و20 و30 سنة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج