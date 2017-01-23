شارك 11 متطوعاً بالتعاون مع المؤسسة الخيرية للعناية بالمساجد، في مهمة تطوعية لنظافة مسجد محطة الحجاز الواقع على طريق الرياض-الطائف وملحقاته.
وأوضحت المؤسسة الخيرية أن هذه المهمة تأتي ضمن مهام برنامج “ أصدقاء مساجدنا ” الذي تتبناه مؤسسة مساجدنا على الطرق وهو برنامج تفاعلي يهدف إلى تعزيز الشعور الجماعي الذي يؤكد مبادئ الشراكة والتكامل من خلال التشجيع على المشاركة التطوعية والإحساس بالمسؤولية المجتمعية.وفق “صدى”.
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