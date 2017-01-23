أكد أمين الناصر رئيس شركة “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين، أن مصادر الطاقة المتجددة سيكون لها نصيب من السوق مستقبلا، لكنها تحتاج إلى عقود لتحل محل المصادر البترولية وتهيمن عليها.
وأوضح خلال كلمة له في منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس” بسويسرا، أن صناعة النفط والغاز تحتاج إلى استثمارات بقيمة 25 تريليون دولار تقريباً على مدى الـ25 عاما القادمة؛ لتلبية الطلب.
وتطرق إلى عدم تشكيل سوق السيارات الكهربائية لتهديد حقيقي لمصادر الطاقة الهيدروكربونية، لافتا إلى أنه يوجد حالياً 1.2 مليون سيارة كهربائية في كل أرجاء العالم مما مجموعه 1.2 مليار سيارة.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى التوقعات، سيصل عدد السيارات الكهربائية إلى 150 مليون سيارة تقريباً، ولكن المجموع الكلي للسيارات سيكون قد ازداد من 1.2 إلى 2 مليار سيارة.
وقال إنه وفقا لتلك المعطيات فإن نسبة الزيادة في استخدام الطاقة الكهربائية ستبلغ 8% في صناعة المركبات الخفيفة.
ولفت إلى أن النفط ليس متركزاً على المركبات الخفيفة وبعض جزئيات توليد الطاقة، بل إنه متركز على الشاحنات الثقيلة، والطيران، والشحن البحري، وهو ما يستهلك 30% من إمدادات النفط، وهناك ما نسبته 15% متركزة على البتروكيميائيات وزيوت التشحيم والبيتومين.وفق “أخبار 24”.
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