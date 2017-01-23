أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بعصابة مكونة من 10 سوريين تخصصت في انتحال صفة رجال أمن وارتكاب جرائم سلب للسيارات والممتلكات.
وأوضح الناطق لإعلامي لشرطة الرياض، أنه فور ورود بلاغ أمس “الأحد” عن انتحال بعض الأشخاص صفة رجال أمن ودخولهم إلى مقر إقامة بعض العمال، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة من نوع (إيكو) باشرت دوريات الأمن التحري عن الواقعة لكشف ملابساتها.
وأكد تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة وهم ١٠ سوريين، حيث أوضحت التحقيقات الأولية أنهم يشكّلون عصابة، تخصصت في انتحال صفة رجال الأمن، وارتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات، وضُبط بحوزتهم مواد مسروقة، من بينها حقيبة ذهب، ومواد بناء، ومولدات ومعدات كهربائية.وفق “أخبار 24”.
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